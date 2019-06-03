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Türkiye İmalat PMI 45.3 oldu

03.06.2019 - 11:15
Türkiye İmalat PMI 45.3 oldu | Ekonomi Haberleri

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), mayısta 45,3 oldu.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İSO Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Mayıs 2019 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI mayısta 45,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türk Lirası'ndaki değer kaybının imalat sektörünü etkilediği mayıs ayında, girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları artış gösterdi. Bunun yansıması olarak tüketici talebindeki zayıflık belirtileri devam etti. Yeni siparişler ivme kaybederken, bazı anket katılımcıları Avrupalı müşterilerden gelen talepteki zayıflığa dikkati çekti.

Bu durum, satın alma faaliyetlerinin azalmasına neden oldu. Tedarikçilerin teslimat süreleri de ılımlı artış gösterdi.

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İSO Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, "Türk Lirası'ndaki değer kaybının imalatçılar üzerindeki etkileri Mayıs ayında da devam etti. Yeni siparişlerin yıl başından beri yavaşlama eğilimini sürdürmesi, ilk çeyrekteki toparlanma beklentilerini bir miktar öteledi" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İMALAT PMI MAYISTA 47,1’E YÜKSELDİ

İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da mayıs ayında 47,1’e yükseldi. İstanbul imalat sektörünün istikrar kazanmaya daha da yaklaştığı Mayıs'ta, üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlamanın hız kesmesine bağlı olarak faaliyet koşullarındaki ivme kaybı son 10 ayın en düşük hızında gerçekleşti.

İmalatçıların kırılgan talep koşullarının devam ettiğini belirttiği Mayıs ayında bazı iyileşme işaretleri gözlendi.

Yeni ihracat siparişlerindeki yavaşlama hız kesti. Yeni siparişlerdeki olumlu eğilim üretim tarafına da yansıdı ve düşüş daha ılımlı oldu. Girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları artış gösterdi. Satın alma faaliyetlerindeki yavaşlama girdi stoklarının gerilemesine yol açtı.

Bazı anket katılımcılarının yeni siparişleri karşılamak için mevcut stokları kullanmayı tercih etmesine bağlı olarak nihai ürün stokları da azaldı.


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