Türkiye Finans ilk yarı yıl bilançosunu açıkladı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Finans Katılım Bankası, 2020 yılı ilk yarı yıl bilançosunu açıkladı. Banka’nın, 2020 Haziran sonu itibariyle nakdi ve gayri nakdi olmak üzere ekonomiye aktardığı kaynak toplamda 54 milyar liraya ulaştı.

Türkiye Finans Katılım Bankası, 11 Ağustos 2020 tarihinde KAP’a yaptığı açıklama ile 2020 yılı ilk yarı yıl bilançosunu duyurdu. Kullandırdığı nakdi fonlarda yüzde 36’lık artışla reel sektöre 45,2 milyar lira tutarında kaynak sağlayan Banka, gayri nakdi fonlarda da sektör ortalamasının üzerine çıkarak geçen yıl sonuna göre yüzde 15 artışla 8,4 milyar lira hacme ulaştı. Yıl sonuna göre yüzde 25 artışla sektör ortalamasının üzerinde bir performans göstererek 50,1 milyar liralık fon toplayan Türkiye Finans, geçen yıl sonuna göre de yüzde 31 oranında büyüme göstererek 68,5 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı. Bu dönemde dijital kanalları kullanan müşteri sayısında yüzde 43 artış yaşayan Türkiye Finans, bu kanallardaki müşteri deneyimini iyileştirme çalışmaları için yaptığı yatırımlara devam edecek.

2020 yılı ilk yarı yıl verileriyle ilgili görüşlerini paylaşan Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Murat Akşam şunları söyledi:

“2020 yılının ilk yarısı hem dünya hem de ülkemiz için oldukça zor bir dönem oldu. Tüm dünya ülkeleri, pandemiye karşı verilen mücadelenin yanı sıra bu süreçten etkilenen ekonomilerini de ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemiz ise bu zorlu mücadelede gösterdiği kararlı tutumla pandemi döneminin yaralarını sarmaya devam ediyor. Türkiye Finans Katılım Bankası olarak bizler de bu süreçte tüm paydaşlarımız için fayda sağlamaya devam ederken, ardı ardına hayata geçirdiğimiz ekonomi destek paketleri ile ülke ekonomisi ve müşterilerimiz için sorumluluk aldık.”

Murat Akşam yılın ilk yarısında Banka olarak yaptıkları topyekûn katkılardan bahsederek sözlerine şöyle devam etti:

“Kamu görevlilerimiz, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız için sunduğumuz destek paketlerimizin yanı sıra sağlık çalışanlarımıza bu zor dönemde 10.000 adet tulum bağışı yaparak onlara minnetimizi gösterdik. Normalleşme döneminde ise esnaf ve KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla onlara “Kaldığınız Yerden Devam Edin” diyerek avantajlı finansman imkânları ve hayatlarını kolaylaştıracak farklı çözümler sunduk. Değişen bireysel ihtiyaçlar için de “İyi Kararlar Destek Paketi’ni devreye alarak; 3 ay ödemesiz konut, taşıt ve ihtiyaç finansmanı olmak üzere 3 farklı alanda finansman çözümleri sağladık. Şirket ve gerçek kişi müşterilerimiz bu dönemde likiditeye kolay ulaşabilsinler diye hiç hız kesmedik. Bu anlamda sağladığımız şirket finansmanında yaklaşık yüzde 40, ihtiyaç finansmanında yaklaşık yüzde 60 artış kaydettik. Finansman büyüme oranımız; katılım, özel mevduat ve kamu mevduat bankacılık gruplarının tamamından daha yüksek oranda gerçekleşti. Sonuçta reel sektöre sunduğumuz faydayı da artırarak gerek kullandırdığımız gerekse topladığımız fonlarda sektör ortalamasının üzerinde bir performans gösterdik. Normalleşme döneminde ekonomi çarklarının yeniden, güçlü bir şekilde dönebilmesi için elimizi taşın altına koyduk ve toplumun farklı kesimlerine can suyu olan ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ettik. Bu dönemde attığımız bir diğer önemli adım ise dijital bankacılık kanallarımıza yaptığımız yatırımların bir neticesi olarak yenilikçi ürünümüz TFXTarget’ı bir yatırım platformuna dönüştürmemiz oldu. TFXTarget, yatırım fonu ve hisse senedi alış-satış özelliklerinin eklenmesiyle birlikte, birikimlerini farklı yatırım enstrümanlarıyla değerlendirmek isteyen küçük ya da büyük ölçekteki tüm yatırımcıların rahatlıkla kullanabileceği bir yatırım platformu olarak hizmet vermeye başladı. Yenilikçi ürün ve hizmetler hayata geçirirken yüksek kalite standartları ve etik kurallar dahilinde müşterilerimizin her zaman yanında olduk. Bu kapsamda, iş ahlakı ve etik değerlere bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren şirketlerin ödüllendirildiği ETİKA - Türkiye’nin En Etik Şirketleri” organizasyonunda uluslararası etik standartlara uygun olarak hayata geçirdiğimiz uygulamalarla Türkiye’nin en etik şirketlerinden biri seçilerek önemli bir başarıya da imza attık. Çalışanlarının her daim yanında olan bir Banka olarak yeni normal düzene en hızlı şekilde uyum sağlamak amacıyla genel müdürlük bünyemizde dört seçenekli esnek çalışma modeli JEST’i başlattık. Türkiye Finans olarak, 2020 yılının ilk yarısını tüm zorlu koşullara rağmen müşterilerimize, sektörümüze ve ülkemize katma değer ve fayda sağlayarak tamamladık. Önümüzdeki dönemde de önceliğimiz, normalleşme sürecine tüm hızıyla uyum sağlamaya çalışan müşterilerimize, ekonomimize ve ülkemize katkı sağlamaya devam etmek olacaktır."

