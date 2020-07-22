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Türkiye’deki EBRD yatırımları 1 milyar Euro'ya yaklaştı

22.07.2020 - 16:58
Türkiye’deki EBRD yatırımları 1 milyar Euro'ya yaklaştı | Ekonomi Haberleri

EBRD, bankanın, 2020 yılının ilk yarısında Türkiye'de yaptığı yatırımlarının 1 milyar avroya yaklaştığını bildirdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) yapılan açıklamada, EBRD’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin etkileriyle mücadele eden gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına hızlı ve rekor yatırımlarla cevap verdiği belirtildi.

Türkiye’deki yatırımların bu yılın ilk yarısında 1 milyar avro seviyesine yaklaştığı kaydedilen açıklamada, bankanın şirketlere borç vermeleri ve koronavirüs salgını surecindeki ticaret finansmanı faaliyetlerini desteklemeleri için Türk bankacılık sektörüne destek verdiği hatırlatıldı.

EBRD açıklamasında, bankanın mayıs ayında Denizbank için 175 milyon dolar tutarında, QNB Finansbank için ise 100 milyon avro tutarında bir finansman paketi sağladığı belirtildi.

Açıklamada, buna ilaveten EBRD’nin Yapı Kredi'ye 100 milyon dolar, Garanti BBVA'ya 55 milyon avro, Akbank'a verdiği 75 milyon dolar değerindeki kredi sağladığı kaydedildi.

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EBRD’nin ayrıca “Kritik Altyapı Destek Programı” kapsamında, Enerjisa Enerji'ye 21 milyon insana elektrik arzının aksamadan sürmesi ve ağ yatırımlarının devam etmesi için 125 milyon avroluk bir finansman sağladığı belirtildi.

Lojistik hizmet sağlayıcısı Netlog Lojistik'e sağlanan 25 milyon avro değerindeki EBRD kredisinin zaruri malların akışının sürdürülmesine yardımcı olduğu bildirilen açıklamada, şirketin salgınının getirdiği zorluklar karşısında tedarik zincirlerini güçlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, EBRD'nin desteğiyle Ülker Bisküvi’nin 455 milyon dolarlık uluslararası fon topladığı da kaydedildi.

EBRD nisan ayında, faaliyetlerinin tamamını Kovid-19 salgınıyla mücadele etmeye odaklayacağını ve 2021 yılı sonuna kadar tüm bölgelerde 21 milyar avro yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.

EBRD bugüne kadar, Türkiye’de neredeyse çeşitli alanlarda 300'den fazla projeyle özel sektöre yaklaşık 12,4 milyar avroluk yatırım yaptı.


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