‹ Önceki Haber Konut satış istatistikleri açıklandı Konut satış istatistikleri açıklandı Sonraki Haber › Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte

Türkiye Bankalar Birliği'nden emeklilere promosyonlarıyla ilgili açıklama

14.02.2020 - 10:46
Türkiye Bankalar Birliği'nden emeklilere promosyonlarıyla ilgili açıklama | Ekonomi Haberleri

Türkiye Bankalar Birliği emeklilere promosyon ödemesi görüşmesiyle ilgili olarak "Türkiye Bankalar Birliği'nin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), emeklilere promosyon ödemesi görüşmesine ilişkin herhangi bir çalışma veya görüşmesi yapılmadığını belirtti.

TBB'den yapılan açıklamada, emeklilere ödenecek promosyon rakamının belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların TBB ile görüşmeler yaptığına ilişkin basın kuruluşlarınca haberler yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, Türkiye Bankalar Birliği'nin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmadığı bildirildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
120.344 Değişim: -0,16% Hacim : 11.020 Mio.TL Son veri saati : 17:05
Düşük 120.049 14.02.2020 Yüksek 121.581
Açılış: 121.082
6,0597 Değişim: 0,30%
Düşük 6,0344 14.02.2020 Yüksek 6,0679
Açılış: 6,0416
6,5773 Değişim: 0,34%
Düşük 6,5408 14.02.2020 Yüksek 6,5827
Açılış: 6,5547
308,02 Değişim: 0,56%
Düşük 305,56 14.02.2020 Yüksek 308,02
Açılış: 306,29
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.