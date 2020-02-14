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Türkiye, Avrupa Birliği ile ticaret fazlası verdi

14.02.2020 - 14:55
Türkiye, Avrupa Birliği ile ticaret fazlası verdi | Ekonomi Haberleri

Türkiye, 2019 yılında Avrupa Birliği (AB) ile ticarette 1,5 milyar Euro fazla verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 27 üyeli AB ve 19 üyeli Euro Bölgesi'nin 2019 yılı aralık ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Verilere göre, Avrupa Birliği'nin (AB) aralık ayında toplam ihracatı 172,8 milyar Euro, ithalatı 149,4 milyar Euroya ulaştı. AB, aralık ayında yaklaşık 23,4 milyar Euroluk ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nin ise aralık ayında toplam ihracatı 186,1 milyar Euro, ithalatı 163 milyar Euro seviyesine çıktı. Böylece Euro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 23,1 milyar Euroluk ticaret fazlasına ulaştı.

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Eurostat verilerine göre, Türkiye, 2019'un 12 ayında AB'ye yaklaşık 69,7 milyar Euro ihracat yaparken, AB'den 68,2 milyar Euro ithalat gerçekleştirdi. Böylece, Türkiye 2019'da AB ile ticaretinde 1,5 milyar Euroluk fazla gerçekleştirdi.


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