Türkiye 3 yıl sonra cari fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler dengesi ağustos ayında 2.59 milyar dolar fazla verdi. Beklenti cari işlemler fazlasının 2.5 milyar dolar olmasıydı. Böylelikle, Türkiye 3 yıl aradan sonra ilk kez cari fazla vermiş oldu.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde cari açık 30.6 milyar dolar olurken, 12 aylık cari işlemler açığı ise Temmuz'daki 54.64 milyar dolardan Ağustos'ta 51.13 milyar dolara geriledi.

TCMB açıklamasında, "Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.07 milyar dolar azalarak 1.28 milyar dolara gerilemesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 741 milyon dolar artarak 4.63 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur" denildi.

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Öte yandan TCMB ödemeler dengesi istatistikleri veri setine, Ağustos 2018 yayınından itibaren "Cari İşlemler Hesabı, Parasal Olmayan Altın ve Enerji Dış Ticareti" tablosu eklediğini duyurdu. Buna göre altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Ağustos ayında 2.44 milyar dolar fazla vermişken, bu yılın Ağustos ayında 5.11 milyar dolar fazla verdi.

TCMB verilerine göre hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 461 milyon dolar artarak 3.7 milyar dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 67 milyon dolar artarak 675 milyon dolar oldu.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 60 milyon dolar azalarak 737 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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