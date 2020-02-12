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Turkcell kredi borcunu erken ödeyecek

12.02.2020 - 08:58
Turkcell kredi borcunu erken ödeyecek | Ekonomi Haberleri

Turkcell, 329 milyon dolar eşdeğeri kredi borcunu erken ödeyecek.

Turkcell borçlarının vadesini uzatmak ve borçluluk oranını düşürmek amacıyla eylül ayında vadesi dolan kredisini erken kapatmaya karar verdi. Şirket buna göre 2015 yılında aldığı eylül vadeli kredinin haziran ve eylüldeki 148.4 milyon Euro (161.98 milyon dolar) ve 166.7 milyon dolar tutarında ana para ödemesini 23 Mart'ta yapacak.

Turkcell'in KAP'a dün yaptığı açıklamada 4 yıla yakın olan ortalama borçlanma vadesinin yaklaşık 5 yıla çıkacağına dikkat çekilerek erken ödeme kararının "Yüksek nakit pozisyonumuz sayesinde ve uzun vadeli finansman stratejilerimiz doğrultusunda" alındığı ifade edildi.


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