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Turkcell 2017 kârını açıkladı

16.02.2018 - 08:44

Turkcell'in net kârı 2017 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 30.9 artışla 2 milyar liraya çıktı.

Telekom operatörü Turkcell'in net kârı geçen yıl artan abone sayısı ve veri ile dijital hizmet tüketiminin yanı sıra gerileyen kur farkı giderleri sayesinde 2017'de önceki yıla kıyasla yüzde 30.9 artışla 2 milyar liraya çıktı. Turkcell'in satış gelirleri de şirket hedeflerinin üzerinde yüzde 23.4 artırarak 17.6 milyar liraya yükseldi.

Satış gelirlerinde bu yıl yüzde 13 ile 15 arasında artış öngören Turkcell, KAP'a dün akşam yaptığı açıklamalara göre, brüt 1.24 milyar lira, yani hisse başı 0.56 lira, kâr dağıtımını genel kurula teklif etti. Turkcell hisseleri dün yüzde 1.9 artışla 15.3 liradan kapandı.

Şirketin dördüncü çeyrek net kârı ise 500 milyon lira tutarındaki vergi uzlaşmasının negatif etkisi nedeniyle önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 38.4 düşüşle 216 milyon lira olurken, satış gelirleri yüzde 15.4 artışla 4.7 milyara çıktı.

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Şirketin operasyonel kârlılığının bir göstergesi olan faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı, satış gelirlerindeki artışın yanı sıra yönetim giderlerindeki gerilemenin etkisiyle 3 puan artarak yüzde 35.3'e çıktı. FAVÖK ise yüzde 34.8 artarak 6.2 milyar lira ile yüzde 33-35 aralığındaki hedefin üst bandında gerçekleşti.

Abone sayısı geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 4 artışla 36.7 milyona yükseldi. Mobil abone sayısı yüzde 3.4 artışla 36.4 milyona çıkarken sabit hat aboneleri yüzde 15.5 artışla 2.6 milyona yükseldi. Mobil abone başına gelir (ARPU) yüzde 11.2 artışla 29.8 liraya çıkarken, sabitte bireysel ARPU yüzde 4.9 artışla 53.6 liraya yükseldi. Mobil abone içinde geliri daha yüksek olan faturalı abonelerin oranı yüzde 52.5'ten yüzde 54.2'ye çıktı.

Turkcell'in mobil abone kayıp oranı dijital hizmet kullanımının yaygınlaşması ve tutundurma kampanyalarının etkisiyle geçen yıla göre 4.1 puan gerileyerek yüzde 20.5'e indi.

Operasyonel yatırım harcamalarının gelirlere oranı ise 2018'de yapılacak harcamaların dördüncü çeyreğe çekilmesi nedeniyle yüzde 21'e yükseldi ve yüzde 19-20 olan şirket tahmininin üzerine çıktı. Turkcell bu yıl yatırım harcamalarının satışa oranının yüzde 18-19 olacağını öngörüyor.

Turkcell Genel Müdür Kaan Terzioğlu, sonuçlarla beraber yayımlanan değerlendirmesinde, "Başarılı dijitalleşme modelimiz sayesinde 2017 yılında, Turkcell Grubu olarak yıllık yüzde 23.4 büyüme ile son 10 yılın en yüksek büyüme oranını kaydettik.... yıl içinde iki kez yukarı yönde güncellediğimiz hedefleri de aşan sonuçları gerçekleştirmiş olduk... Dijital birikimimizi dünya pazarlarına açmak bundan sonraki dönemde odak alanlarımız arasında yer alıyor" dedi. 


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