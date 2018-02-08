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TürkAkım'ın maliyeti 1 milyar dolar arttı

08.02.2018 - 15:56

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin maliyet tahmini daha önce açıklanan 6 milyar dolar düzeyinden 7 milyar dolara çıktı.

Rusya'nın doğalgaz devi Gazprom mali işlerden sorumlu en düzey yetkilisi Andrei Kruglov ikili doğalgaz boru hattı Türk akımı projesinin maliyet tahmininin daha önce açıklanan 6 milyar dolar düzeyinden 7 milyar dolara çıktığını açıkladı.

Türk Akımı'nın ilk hattı üzerinden sadece Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu doğalgaz sevk edilecek. Rusya ikinci hat üzerinden Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine de gaz tedarik etmek istiyor.


Etiketler

  • Gazprom
  • doğalgaz
  • Türk akımı
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