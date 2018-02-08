TürkAkım'ın maliyeti 1 milyar dolar arttı

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin maliyet tahmini daha önce açıklanan 6 milyar dolar düzeyinden 7 milyar dolara çıktı.

Rusya'nın doğalgaz devi Gazprom mali işlerden sorumlu en düzey yetkilisi Andrei Kruglov ikili doğalgaz boru hattı Türk akımı projesinin maliyet tahmininin daha önce açıklanan 6 milyar dolar düzeyinden 7 milyar dolara çıktığını açıkladı.

Türk Akımı'nın ilk hattı üzerinden sadece Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu doğalgaz sevk edilecek. Rusya ikinci hat üzerinden Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine de gaz tedarik etmek istiyor.

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