Türk Varlıkları Avantajlı | Ekonomi Haberleri

Piyasalar, temmuz ayının son haftasına pozitif bir seyirle başladı. Ağustos ayında, dalgalı çok da sakin olmayan ama kalıcı bir değişime de vesile olmayacak bir seyir olasılığı yüksek görünüyor. Yabancı yatırımcı gözüyle bakarsak, dolar bazında Türk varlıklarında yeniden bir iskonto ortaya çıktı. Türkiye varlıkları, ağustos ayında dünya negatif ara akımlara sahne olsa da, bir pozitif ayrışma zemini kazandı.

Bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi.

İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

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