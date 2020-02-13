‹ Önceki Haber Tüpraş'ın 2019 net kârı açıklandı Tüpraş'ın 2019 net kârı açıklandı Sonraki Haber › AK Parti’nin İş Bankası’nda hisse devri için taslağı hazır AK Parti’nin İş Bankası’nda hisse devri için taslağı hazır

Türk Telekom 2.4 milyar TL net kâr açıkladı

13.02.2020 - 08:42
Türk Telekom 2.4 milyar TL net kâr açıkladı | Ekonomi Haberleri

Türk Telekom faaliyet gideri yönetimi ve kur ortamının da etkisiyle zarardan kâra geçerek 2019'da 2.4 milyar TL net kâr açıkladı.

Türk Telekom 2019'da faaliyet performansı, faaliyet gideri yönetimi ve kur ortamının daha elverişli olmasının da etkisiyle 2.4 milyar TL net kâra geçti. Şirket 2018'de TL'deki değer kaybının da etkisiyle 1.4 milyar lira net zarar açıklamıştı.

Şirketin dün akşam KAP'a açıkladığı finansal sonuçlara göre geçen sene toplam hasılatı yüzde 15.8 artışla 23.7 milyar lira oldu.

Finansallara ilişkin şirketten yapılan açıklamada grup FAVÖK'ünün yüzde 32.4 artışla, 11.2 milyar TL seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

KAP'a yapılan geleceğe yönelik beklentilere göre 2020'de satış gelirlerindeki büyümenin yıllık yüzde 14 olarak, FAVÖK rakamının 12.4 milyar TL ve yatırım harcamalarının 5.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
120.588 Değişim: 0,45% Hacim : 12.784 Mio.TL Son veri saati : 17:30
Düşük 119.472 13.02.2020 Yüksek 120.812
Açılış: 120.000
6,0618 Değişim: 0,26%
Düşük 6,0401 13.02.2020 Yüksek 6,0653
Açılış: 6,0459
6,5830 Değişim: 0,09%
Düşük 6,5708 13.02.2020 Yüksek 6,5991
Açılış: 6,577
306,93 Değişim: 0,74%
Düşük 304,19 13.02.2020 Yüksek 307,24
Açılış: 304,66
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.