Türk Telekom 2.4 milyar TL net kâr açıkladı | Ekonomi Haberleri

Türk Telekom faaliyet gideri yönetimi ve kur ortamının da etkisiyle zarardan kâra geçerek 2019'da 2.4 milyar TL net kâr açıkladı.

Türk Telekom 2019'da faaliyet performansı, faaliyet gideri yönetimi ve kur ortamının daha elverişli olmasının da etkisiyle 2.4 milyar TL net kâra geçti. Şirket 2018'de TL'deki değer kaybının da etkisiyle 1.4 milyar lira net zarar açıklamıştı.

Şirketin dün akşam KAP'a açıkladığı finansal sonuçlara göre geçen sene toplam hasılatı yüzde 15.8 artışla 23.7 milyar lira oldu.

Finansallara ilişkin şirketten yapılan açıklamada grup FAVÖK'ünün yüzde 32.4 artışla, 11.2 milyar TL seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

KAP'a yapılan geleceğe yönelik beklentilere göre 2020'de satış gelirlerindeki büyümenin yıllık yüzde 14 olarak, FAVÖK rakamının 12.4 milyar TL ve yatırım harcamalarının 5.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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