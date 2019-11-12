Türk Eximbank sendikasyon kredisi sağladı | Ekonomi Haberleri

Türk Eximbank, 500 milyon Euro tutarında 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladı.

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bir bankalar konsorsiyumundan 500 milyon Euro tutarında 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladı. Bankadan yapılan açıklamada krediye ilişkin anlaşmanın imza töreninin dün gerçekleştirildiği belirtildi.

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Kredinin toplam maliyeti, en yüksek tutarla katılan bankalar için Euro diliminde Euribor artı yüzde 2.25 ve dolar diliminde Libor artı yüzde 2.35 oldu. Söz konusu işlem, bankanın bu yıl nisan ayında sağladığı sendikasyon kredisine oranla 40 baz puan daha düşük maliyetle gerçekleştirildi.

Sendikasyon kredileri yoluyla sağladığı kaynak tutarı 1.6 milyar dolara ulaşan bankanın toplam dış finansmanının yüzde 16'sı sendikasyon kredileri oluşuyor.

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