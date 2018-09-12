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"Türk ekonomisiyle ilgili panik havası yok"

12.09.2018 - 08:54 | Son Güncelleme :
"Türk ekonomisiyle ilgili panik havası yok"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türk ekonomisiyle ilgili bir panik havasının olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Bu türbülansın da aşılacağından biz eminiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"PANİK HAVASI YOK"

Kalın, Türk ekonomisiyle ilgili panik havasının olmadığını belirterek, "Türbülans gibi görülen dönemin de kısa sürede aşılacağından eminiz" ifadelerini kullandı.Kalın şöyle devam etti: "Türkiye’deki pozitif yatırım ortamının devam ettiğini belirtmek istiyorum. İkinci çeyrek büyümemiz de 5.2 oranında geldi, bu da dışarıdan ve içeriden gelen olumsuz etkilere rağmen Türk ekonomisinin büyümeye, üretmeye devam ettiğini gösteriyor."

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"ORTA VADELİ PROGRAM BİRKAÇ HAFTA İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK"

Orta Vadeli Programın önümüzdeki birkaç hafta içerisinde açıklanacağını belirten Kalın, ekonomik üretimle, dengelerle ilgili önemli bir yol haritası oluşturulacağını söyledi.

"KARMA EĞİTİM SİSTEMİ DEVAM EDİYOR"

İbrahim Kalın, karma eğitim sisteminin devam ettiğini kaydederek, "Bunun yanında karma olmayan eğitim de verilebilir. Bu tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak hem eğitim veren kurum açısından böyledir hem de oraya çocuklarını gönderecek aileler açısından, çocuklar açısından... Dolayısıyla burada opsiyonları çoğaltmak suretiyle bir demokratik görev yerine getirilmiş oluyor." açıklamasında bulundu.


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