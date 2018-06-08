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"Türk bankacılık sistemi çok sağlam"

08.06.2018 - 13:38
"Türk bankacılık sistemi çok sağlam"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "(Moody's'in kararı) Gerekçeleri oldukça komik. 'Bir takım yönetim bozuklukları veya finans yükü' diyorlar. Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı çok sağlam" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Yeni Sanayi Sitesi'ndeki esnaf ziyaretinin ardından gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle 24 Haziran'a doğru giderken kredi derecelendirme kuruluşları ve uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ekonomisi üzerinde operasyon yaptığını vurgulayan Tüfenkci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 17 Türk bankasının notunu düşürdüğünü açıkladığını hatırlattı.

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Bakan Tüfenkci, "Bu esasında operasyonun devamı niteliğinde. 19 Türk bankasının notunun düşürülmesi veya izlenmeye alınması, özel sektördeki şirketlerin izlenmeye alınması...

Gerekçeleri oldukça komik.

'Bir takım yönetim bozuklukları veya finans yükü' diyorlar. Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı çok sağlam." diye konuştu.

Türk bankacılık sektörünün yoluna devam ettiğine dikkati çeken Tüfenkci, açıklamaların algı oluşturma gayreti olduğunu vurguladı.

Bülent Tüfenkci, "Biz bu operasyonlara hazırlıklıyız, Türkiye bunların üstesinden gelebilecek. İnşallah 24 Haziran'da milletimiz sandıkta bunun cevabını en iyi şekilde verecek.

24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 55'in üzerinde oy potansiyeliyle seçildiğinde, güçlü meclisi oluşturduğunda o derecelendirme kuruluşlarının tamamı milletimizden gerekli tokadı ve cevabı almış olacaklar.

Milletimiz müsterih olsun. Bu algı operasyonlarına aldanmasın ve bu operasyonları bir oylarıyla bozsun." ifadelerini kullandı. 


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