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Turizm gelirleri yüzde 30 arttı

31.07.2018 - 10:17 | Son Güncelleme :
Turizm gelirleri yüzde 30 arttı

Turizm geliri nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30,1 artarak 7 milyar 44 milyon 591 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 84,7’si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 15,3’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 463 milyon 809 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 580 milyon 782 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİLERİN KİŞİ BAŞI ORTALAMA HARCAMASI 636 DOLAR OLDU

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 602 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 885 dolar oldu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 24,9 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24,9 artarak 11 milyon 67 bin 987 kişi oldu. Bunların yüzde 89’unu 9 milyon 855 bin 102 kişi ile yabancılar, yüzde 11’ini ise 1 milyon 212 bin 885 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 19 ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19 artarak 1 milyar 650 milyon 276 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 421 milyon 872 bin dolarını kişisel, 228 milyon 404 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR 2017 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 4,4 AZALDI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,4 azalarak  2 milyon 194 bin 58 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 752 dolar olarak gerçekleşti.

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