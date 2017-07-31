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Turizm gelirleri yükseldi

31.07.2017 - 10:17 | Son Güncelleme : 31.07.2017 - 10:37

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 5 milyar 413 milyon 48 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ikinci çeyrekte ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 611 dolar olarak gerçekleşti. Yabancıların ortalama harcaması 570 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 845 dolar oldu.

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Verilere göre, Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18.3 artarak 8.86 milyon kişi oldu. Bunların yüzde 86.6'sını 7.68 milyon kişi ile yabancılar, yüzde 13.4'ünü ise 1.19 milyon kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8.2 azalarak 1.39 milyar dolar oldu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12.7 artarak 2.29 milyon kişi olurken, bunların kişi başı ortalama harcaması 604 dolar olarak gerçekleşti. 


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