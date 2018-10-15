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Turizm devi konkordato istedi

15.10.2018 - 12:00 | Son Güncelleme :
Turizm devi konkordato istedi

1400 yatak kapasiteli 3 otelin işletmecisi ve yüzde 100 Ender Alkoçlar’ın sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ, konkordato talebinde bulundu. Dava dilekçesinde Alkoçlar, borçlarına 9 ay erteleme ile ödeme takviminin de 3 eşit taksitte 3 yıllık olması teklifinde bulundu.

Turizm sektöründe 1950’li yıllardan bu yana faaliyet gösteren Alkoçlar, konkordato talep etti. Dava dilekçesinde, şirketin icra takipleri baskısı ile faaliyetlerini sürdürememe tehlikesi yaşadığı kaydedilerek, yaşanan nakit darboğazın ise geçici olduğu vurgulandı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; 1400 yatak kapasitesi olan Kemer, Bodrum ve Alaçatı’daki 3 otelin işletmeciliğini yapan ve yüzde 100’ünün Ender Alkoçlar’a ait olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ, İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde geçen hafta açtığı dava ile konkordato talebinde bulundu.

2015 yılı ve sonrası yaşanan bir dizi olumsuz olayın Türkiye turizm sektörünü olumsuz etkilediği belirtilen dava dilekçesinde, Alkoçlar’ın da süreçten etkilendiği kaydedildi.

Dava dilekçesine göre, hak edişlere karşın tahsilatların uzun vadeli çeklerle yapıldığı, bu durumun da mali dengeyi sarstığı kaydedildi. Dava dilekçesinde, turizm sektörünün gelecek yıl ve sonrası için olumlu bir tablo çizdiği kaydedilerek kurlardaki artışın da şirketin faaliyetlerine olumlu katkı yapmasının beklendiği kaydedildi.

Dilekçede ayrıca, “Şirket, vadesi gelen borçları ödeyememe ve icra takipleri baskısıyla faaliyetlerini sürdürememe tahliyesi ile karşı karşıyadır” denilerek, 64.8 milyon liralık borcun ödenmesi için süre talebinde bulunuldu.

Dava dilekçesinde şirket borçlarının ödemesi için 9 ay erteleme istendi. Dilekçede, ödeme takviminin de 3 eşit taksit halinde 3 yıl içinde olması teklifinde bulunuldu.

KREDİ VERMİYORLAR

Şirket adına davayı açan Avukatı Emre Ergenç, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Başvuru ile tüm paydaşlar korunması amaçlanıyor.Bin 300 kişiye istihdam sağlayan şirketin devamlılığını sağlamak istiyoruz. Bankalar yüksek faizle dahi kredi kullandırmıyor. Bu nedenle geçici nakit sıkıntısı oluştu. Nakit akışını düzenlemek ve yeni sezona sorunsuz girebilmek için vadeli konkordato ile borçları yeniden yapılandırmayı talep ettik” dedi.

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