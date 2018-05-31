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Turist sayısı 4 ayda yüzde 32.6 arttı

31.05.2018 - 12:24
Turist sayısı 4 ayda yüzde 32.6 arttı

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.3 artışla 2.66 milyona yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yılın ilk dört ayında Türkiye'yi yüzde 32.55 artışla yaklaşık 7.78 milyon kişi ziyaret etti. Yılın dört ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında İran yüzde 11.02 pay ve 858,017 kişi ile birinci, Almanya yüzde 8.63 pay ve 671,665 kişi ile ikinci, Gürcistan yüzde 8.37 pay ve 651,228 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan'ı Bulgaristan ve Rusya izledi.

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Yılın ilk dört ayı deniz turizminin yapıldığı yüksek sezon olmaması nedeniyle gösterge olarak kabul edilmiyor. Bu dönemde gelen ziyaretçilere bakıldığında sınır komşusu ülkeler daha çok ön planda kalıyor.

Ancak verinin ayrıntılarına bakıldığında Avrupa'dan gelen ziyaretçi sayısında yaşanan yüzde 28'i aşan artış ise 2018'de turizmde beklenen güçlenmeyi destekler nitelikte.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı güvenlik endişeleri ve Rusya ile yaşanan krizin etkisiyle 2016 yılında sert bir düşüşle 25.35 milyon kişiye gerilemiş 2017 yılında ise 32.4 milyona yükselerek toparlanmıştı.


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