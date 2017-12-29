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Turist sayısı 30 milyonu aştı

29.12.2017 - 12:34 | Son Güncelleme : 29.12.2017 - 17:47

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Rus turistler öncülüğünde ilk 11 ayda yüzde 27.7 artışla 30.7 milyon oldu.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Rusya'dan gelen turistlerdeki yükselişin öncülüğünde yılın ilk 11 ayında yüzde 27.7 artışla 30.7 milyon oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Kasım'da yüzde 22.13 artarak 1.65 milyon kişi oldu.

Rusya ile yaşanan uçak krizinin en ağır etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde, iki ülke ilişkilerinin yeniden normale dönmesi ile birlikte sert artışlar yaşanıyor. Rus ziyaretçi sayısındaki artışlar, turizm verilerinin toparlanmasındaki de en büyük belirleyici konumunda.

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Bakanlık verilerine göre; yılın 11 ayında yüzde 465 artışla 4.65 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti. Geçen yılın 11 aylık döneminde Türkiye'yi yaklaşık 822,000 Rus ziyaret etmişti.

İstihdam, ödemeler dengesi ve ekonomik aktivite başta olmak üzere Türkiye ekonomisi açısından büyük öneme sahip turizm sektörü 2016 yılında güvenlik endişeleri ve Rusya ile bozulan ilişkilerden en çok etkilenen sektör olmuştu.

2014 ve 2015'te sırasıyla 36.8 ve 36.2 milyon olarak gerçekleşen yabancı ziyaretçi sayısı, 2016'da 25.3 milyona gerilemişti. Rusya etkisi ve güvenlik endişeleri ile 2016'da 11 milyon turist ve sekiz milyar dolar gelir kaybedilmişti.

Uçak krizi ile geçen yıl yüzde 76.3 düşüşle 866,256 kişiye gerileyen Rus ziyaretçi sayısı 2014'te 4.48 milyon, 2015'te ise 3.65 milyon kişi olmuştu.

KURTULMUŞ: HEDEF 2018'DE 35 MİLYON TURİST

Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2017 yılını 31.4 milyon turist ve 26 milyar dolar civarı turizm geliriyle tamamlamayı öngörüyor.

Kurtulmuş geçen hafta yaptığı açıklamada, "Turizm sektöründe bu yılı 31.4 milyon turist ve 26 milyar dolar civarında bir turizm geliri hedefiyle tamamlamayı düşünüyoruz" demişti.

Kurtulmuş'a göre önümüzdeki yıl ise "en az 35 milyon turist" hedefleniyor. Ülkeler bazında turist dağılımında çeşitlilik hedeflediklerine de dikkat çeken Kurtulmuş turizm teşviklerini 12 aya yayacaklarını belirterek, Çin, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerle turizm yelpazesini genişletmek istediklerini belirtiyor.


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