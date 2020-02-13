‹ Önceki Haber Almanya’nın en büyük ihracat pazarı ABD Almanya’nın en büyük ihracat pazarı ABD Sonraki Haber › Türk Telekom 2.4 milyar TL net kâr açıkladı Türk Telekom 2.4 milyar TL net kâr açıkladı

Tüpraş'ın 2019 net kârı açıklandı

13.02.2020 - 08:34
Tüpraş'ın 2019 net kârı açıklandı | Ekonomi Haberleri

Tüpraş'ın 2019 net kârı yüzde 86 düşüşle 525.8 milyon TL olurken; kar payı dağıtılmamasını genel kurula sunacak.

Tüpraş'ın 2018'de 3.7 milyar TL olan net kârı yüzde 86 düşüşle 2019'da 525.8 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, 2019 hasılatı ise yüzde 1.2 artışla 89.6 milyar lira oldu.

Tüpraş 2020 beklentileri ile ilgili yaptığı açıklamaya göre ise, bu yıl yaklaşık 28 milyon ton üretim ve yaklaşık 29 milyon ton satış ile yüzde 95-100 kapasite kullanım oranı öngörüyor. Şirketin 2020'de Akdeniz Kompleks Rafineri marjı beklentisi 1.5–2.5 dolar/v, net Tüpraş rafineri marjı beklentisi ise 4.5–5.5 dolar/v seviyesinde bulunuyor.

Tüpraş'ın 2019 için rafinaj yatırımları beklentisi de 200 milyon dolar.

Tüpraş ayrıca 2019 yılı faaliyetlerinin 1.14 milyar TL cari yıl zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar payı dağıtılmamasını genel kurulun onayına sunacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
120.580 Değişim: 0,44% Hacim : 12.784 Mio.TL Son veri saati : 17:30
Düşük 119.472 13.02.2020 Yüksek 120.812
Açılış: 120.000
6,0618 Değişim: 0,26%
Düşük 6,0401 13.02.2020 Yüksek 6,0653
Açılış: 6,0459
6,5830 Değişim: 0,09%
Düşük 6,5708 13.02.2020 Yüksek 6,5991
Açılış: 6,577
306,93 Değişim: 0,74%
Düşük 304,19 13.02.2020 Yüksek 307,24
Açılış: 304,66
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.