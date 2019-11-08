Tüpraş üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı | Ekonomi Haberleri

Tüpraş üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı
Tüpraş üçüncü çeyrekte 155.5 milyon lira zarar açıkladı.
Tüpraş, geçen yılın aynı döneminde 541.6 milyon TL net kar elde ederken; şirketin üçüncü çeyrek satış hasılatı ise yüzde 22.9 azalışla 23.3 milyar TL oldu.
Şirketin geleceğe dönük değerlendirmelerinde 2019 yılı beklentileriyle ilgili olarak şöyle denildi:
*2019 yılında Akdeniz rafineri marjı beklentisi 2.75 – 3.25 $/v olarak revize edildi
*Tüpraş net rafineri marjı beklentisi 4.0 – 4.5 $/v olarak revize edildi
*Kapasite kullanım: %95-100
*Üretim: ~28 milyon ton
*Toplam satış: ~30 milyon ton
*Rafinaj yatırımları beklentisi 150 milyon $'a revize edildi
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