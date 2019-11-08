Tüpraş üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı | Ekonomi Haberleri

Tüpraş üçüncü çeyrekte 155.5 milyon lira zarar açıkladı.

Tüpraş, geçen yılın aynı döneminde 541.6 milyon TL net kar elde ederken; şirketin üçüncü çeyrek satış hasılatı ise yüzde 22.9 azalışla 23.3 milyar TL oldu.

Şirketin geleceğe dönük değerlendirmelerinde 2019 yılı beklentileriyle ilgili olarak şöyle denildi:

*2019 yılında Akdeniz rafineri marjı beklentisi 2.75 – 3.25 $/v olarak revize edildi

*Tüpraş net rafineri marjı beklentisi 4.0 – 4.5 $/v olarak revize edildi

*Kapasite kullanım: %95-100

*Üretim: ~28 milyon ton

*Toplam satış: ~30 milyon ton

*Rafinaj yatırımları beklentisi 150 milyon $'a revize edildi

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