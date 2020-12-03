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Tüpraş dev rafinerisini bakıma aldı

03.12.2020 - 09:26 | Son Güncelleme :
Tüpraş dev rafinerisini bakıma aldı | Ekonomi Haberleri

Tüpraş'ın İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan rafinerisi 2 ay süreyle bakıma alınacağından faaliyetlerine ara verdi.

Tüpraş'ın İzmir Rafinerisi’nde üretime bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2 ay ara verilecek.

Tüpraş'tan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada "İzmir Rafinerisinde gerçekleştireceğimiz bakım ve iyileştirme çalışmaları  nedeni ile söz konusu rafineride üretimimiz geçici süre kademeli  olarak durdurulacaktır." denildi.

Açıklamaya göre, faaliyete 1 Ocak 2021 tarihinde ara verilecek. Faaliyete 28 Şubat 2021 tarihinde başlanması öngörülüyor. Duruş nedeniyle üretimde ayda yaklaşık 250 bin ton azalma  öngörüldü.

Açıklamada, "Duruş nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın mevcut  stoklar ve diğer rafinerilerdeki üretim ile karşılanabileceğinden,  satışlarımız üzerinde duruş kaynaklı bir etki oluşması  beklenmemektedir." denildi.


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