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Tüketici güven endeksi yılın en düşüğünde

21.12.2017 - 10:06

Tüketici güven endeksi Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 0.1 azalışla 65.1'e geriledi ve yılın en düşük değerini aldı.

Merkez Bankası ve TÜİK işbirliği ile hazırlanan endeks Mayıs'ta yüzde 72.8 ile bu yılın en yüksek değerini aldıktan sonra düşüşe geçmiş, Kasım ayında ise 65.2 değerini almıştı. Endeks bu ay gördüğü 65.1 değerinden daha düşük bir değeri en son olarak Aralık 2016'da 63.4 ile görmüştü.

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Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor


Etiketler

  • Merkez Bankası
  • TÜİK
  • tüketici güveni
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