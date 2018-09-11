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TSPB'den bakanlığa 'stopaj' önerisi

11.09.2018 - 10:51 | Son Güncelleme :
TSPB'den bakanlığa 'stopaj' önerisi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Topaç, son düzenlemenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopajların düşürülmesini önerdiklerini ve şu anda değerlendirildiğini belirtti.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranının düşürülmesinin varlık sınıfları arasında mevduatın baskınlığını daha da artırdığını belirterek, reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ettiklerini söyledi.

TL hesaplarından alınan stopaj düşürülüp bir yıldan uzun vadede yüzde 10'dan sıfıra indirilirken, döviz hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde yükseltildi. Uygulama üç ay süreyle geçerli olacak.

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Kararla katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları da aynı şekilde düşürüldü.

Bugün düzenlenen basın toplantısı öncesi dağıtılan bültene göre Topaç, yeni düzenlemenin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırdığını söyleyerek, "Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecektir. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz" dedi.


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