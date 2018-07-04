TSKB sendikasyon kredisi aldı

TSKB 168.5 milyon Euro ve 25 milyon dolar tutarında iki dilimli sendikasyon imzaladı.

TSKB'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğünde uluslararası piyasalardan bankaların katılımıyla sağlanan sendikasyon 367 gün vadeli olarak temin edildi.