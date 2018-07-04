‹ Önceki Haber Karsan 129 milyon TL satış yapacak Karsan 129 milyon TL satış yapacak Sonraki Haber › Sivas lojistik üssü olacak Sivas lojistik üssü olacak

TSKB sendikasyon kredisi aldı

04.07.2018 - 08:37 | Son Güncelleme :
TSKB sendikasyon kredisi aldı

TSKB 168.5 milyon Euro ve 25 milyon dolar tutarında iki dilimli sendikasyon imzaladı.

TSKB'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğünde uluslararası piyasalardan bankaların katılımıyla sağlanan sendikasyon 367 gün vadeli olarak temin edildi.


‹ Önceki Haber Karsan 129 milyon TL satış yapacak Karsan 129 milyon TL satış yapacak Sonraki Haber › Sivas lojistik üssü olacak Sivas lojistik üssü olacak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
97.212 Değişim: 0,65% Hacim : 3.936 Mio.TL Son veri saati : 16:50
Düşük 96.392 04.07.2018 Yüksek 97.455
Açılış: 96.796
4,6790 Değişim: 0,15%
Düşük 4,6650 04.07.2018 Yüksek 4,7230
Açılış: 4,67215
5,4491 Değişim: 0,05%
Düşük 5,4393 04.07.2018 Yüksek 5,5075
Açılış: 5,4465
189,04 Değişim: 0,43%
Düşük 187,93 04.07.2018 Yüksek 191,13
Açılış: 188,23
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.