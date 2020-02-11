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Trump'ın bütçesi Kongre'de soğuk karşılandı

11.02.2020 - 12:20
Trump'ın bütçesi Kongre'de soğuk karşılandı | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump'ın, 4.8 trilyon dolarlık bütçesi Kongre'de soğuk karşılandı.

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar Başkan Donald Trump'ın gelecek yıla ait 4.8 trilyon dolarlık bütçesi teklifini sağlık ve sosyal güvenlik programlarını desteklemediği gerekçesiyle kabul etmeyeceklerini belirtti. Beyaz Saray'ın hazırladığı bütçe taslağı alışılageldiği üzere başkanın siyasi önceliklerini yansıtıyor ve Kongre'de müzakereler ve tavizler için başlangıç noktasını oluşturuyor.

Taslak bütçede ABD-Meksika sınırına duvar inşa edilmesi, uyuşturucu ilaç krizi ile mücadeleye kaynak ayrılırken, sağlık reformu adı altında sosyal güvenlik programlarından milyarlarca dolarlık kesinti yapılıyor.

Bütçe tasarısı, borç ve mali açıkları azaltmak amacıyla kamunun konut sağlama, çevre ve ulaştırma programlarında tekrar ciddi kesintiler yapılmasını öngörüyor. Trump'ın bundan önceki bütçe tekliflerindeki benzer kalemler vekiller tarafından kabul edilmemişti.

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Beyaz Saray'ın yönetim ve bütçeden sorumlu yetkilisi Russ Vought gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu tarz bütçeler teklif etmeye devam edeceğiz. Umarım bir noktada Kongre'de finansal mantık çerçevesinde hareket edecek ve borç ve açıklarımızı kapatmamıza destek verecek" dedi.

Demokrat Partililer bu bütçe taslağını Trump'ın geçen hafta gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında "daima koruyacağının" sözünü verdiği sosyal güvenlik programını ve yaşlıların sağlık programlarını ortada bıraktığı için eleştirdi.


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