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Trump: Kötü bir anlaşmayı kabul etmeyeceğim

25.09.2019 - 08:39
Trump: Kötü bir anlaşmayı kabul etmeyeceğim | Ekonomi Haberleri

Çin'in ticaret uygulamalarını eleştiren Trump, ABD-Çin ticaret müzakerelerinde "kötü bir anlaşmayı" kabul etmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Çin ticaret müzakerelerinde "kötü bir anlaşmayı" kabul etmeyeceğini söyleyerek Çin’in ticaret uygulamalarını sert şekilde eleştirdi. Çin'in 2001'de Dünya Ticaret Örgütü'ne katıldığı zaman verdiği sözleri yerine getirmediğini söyleyen Trump ayrıca Çin'in ABD'de ve diğer ülkelerde milyonlarca istihdama mal olan yıkıcı uygulamalarla uğraştığını ifade etti.

Trump "Çin, yalnızca söz verdiği reformları yapmayı reddetmekle kalmadı, büyük piyasa engellerine, ağır devlet sübvansiyonlarına, kur manipülasyonuna, ürün dampingine, zorla teknoloji transferlerine ve ticari sırların yanı sıra fikri mülkiyet hırsızlığına dayanan ekonomik bir modeli de benimsedi, "dedi.

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Trump ayrıca "Amerika söz konusu olduğunda, o günler sona erdi" dedi.

Trump, ABD ve Çin'in hala bir ticaret anlaşmasına varabileceğini ümit etse de, iki ekonomik süper güç arasındaki ilişkiyi yeniden dengeleyecek bir anlaşma istediğini açıkça belirtti.

Trump, "Amerikan halkı Çin ile olan ilişkimizdeki dengeyi yeniden sağlama konusunda kesinlikle kararlı. Umarım her iki ülke için de faydalı olacak bir anlaşmaya varabiliriz. Çok açık bir şekilde belirttiğim gibi, kötü bir anlaşmayı kabul etmeyeceğim" dedi.


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