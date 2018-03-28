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Trump ilk ticaret anlaşmasını imzalıyor

28.03.2018 - 08:29

Trump yönetimi, Güney Kore ile 2012 yılında imzalanan ticaret anlaşmasında yapılacak değişiklikler konusunda prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk ticaret anlaşmasını Güney Kore ile kısa süre içinde imzalayacağı belirtildi. Trump yönetiminin kıdemli yetkilileri, düzenledikleri telekonferansta, Güney Kore ile 2012 yılında imzalanan ticaret anlaşmasında yapılacak değişiklikler konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

İsimlerinin gizli kalması şartıyla konuşan yetkililer, yeni anlaşmanın, Güney Kore'nin Amerikalı otomobil üreticilerine uyguladığı mevcut kota miktarını 25 binden 50 bine çıkararak, Ford ve General Motors marka araçların ülkeye ithal edilmesini kolaylaştıracağını bildirdi.

Güney Kore'nin ABD’ye yönelik çelik ithalatını yaklaşık yüzde 30 azaltmasını öngören anlaşmanın, ülkenin Trump yönetiminin bir süre önce hayata geçirdiği çelik ve alüminyum tarifelerinden süresiz olarak muaf tutulmasını sağlayacağı kaydedildi.

Anlaşmanın ayrıca ABD'nin Güney Kore menşeli kamyonlara yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisini 20 yıl daha uzatacağı kaydedildi. Söz konusu gümrük vergisi, eski Başkan George W. Bush döneminde müzakere edilmesine karşın 2012 yılında imzalanan ABD-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması'na göre 2021 yılında kaldırılacaktı.

Anlaşmanın, Güney Kore'nin para birimi wonun değerini suni şekilde düşürmesini engelleyecek bir maddeyi de içerdiği kaydedildi.

"TRUMP'IN İLERİ GÖRÜŞLÜ YAKLAŞIMINI TASDİK ETTİ"

Bu hafta içinde imzalanabileceği açıklanan yeni ABD-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması, Başkan Donald Trump'ın imzalayacağı ilk ticaret anlaşması olması nedeniyle önem arz ediyor.

Trump yönetiminden kıdemli bir yetkili, basın mensuplarına yönelik telekonferansta, "Güney Kore ile varılan anlaşmanın, Trump'ın ileri görüşlü yaklaşımını tasdik ettiğini" belirterek, "Bu anlaşma, Başkan Trump'ın seçim kampanyasında verdiği sözleri tuttuğunun bir başka örneği oldu." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, Güney Kore ile yapılan ticaret anlaşmasına, ABD'nin otomobil endüstrisini baltaladığı gerekçesiyle birçok kez "felaket" ve "berbat" nitelemesinde bulunmuştu. 


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