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Trump Corona virüs nedeniyle 'ulusal acil durum' ilan etti

14.03.2020 - 11:33
Trump Corona virüs nedeniyle 'ulusal acil durum' ilan etti | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de etkisini artıran Kovid-19 salgınına ilişkin Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin aldığı erken önlemler nedeniyle virüsün daha da yayılmasının önüne geçtiklerini savunan Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) virüsün yeni kriz merkezinin Avrupa olduğunu açıkladığına da işaret etti.

ABD Başkanı Trump, "Resmi olarak ulusal acil durum ilan ediyorum. Bunlar çok önemli 2 büyük kelime." ifadesini kullanarak, 50 milyar dolara kadar acil durum fonunun erişime açılacağını kaydetti.

İNGİLTERE DE SEYAHAT YASAĞI LİSTESİNE GİREBİLİR

"Kovid-19 ile ilgili şu anda farklı bir safhaya geçtik." diyen Trump, ulusal acil durum kararını da bu nedenle aldıklarını vurguladı.

Trump, bazı Avrupa ülkeleri ile seyahati yasaklamanın da isabetli bir karar olduğunu belirterek, "Kolektif bir eylem, ortak fedakarlık ve ulusal kararlılıkla virüs tehditinin üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Avrupa'ya seyahat yasağı listesinde yer almayan İngiltere'de de vakaların arttığına işaret eden Trump, "İlerleyen dönemde İngiltere'yi de bu listeye alabiliriz." dedi.

HASTANELERİN ACİL DURUM PLANI DEVREYE SOKULACAK

Tüm eyaletlerin "acil durum operasyon merkezleri" kuracağını kaydeden Trump, "Ülkedeki tüm hastaneleri acil durum hazırlık planlarını devreye sokmaya ve böylece her yerdeki Amerikanların ihtiyacını karşılamaya çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

New York başta olmak üzere eyaletler ile de yakından çalıştıklarını kaydeden Trump, Sağlık Bakanı Alex Azar'a verdiği yetki ile sağlık çalışanları ve hastanelere de virüs ile mücadelede maksimum esneklik tanındığını kaydetti. 

Trump, vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine ulaşmasının önündeki tüm engelleri kaldırmaya çalışacaklarını kaydederek, testlerin de sayısını artıracaklarını belirtti. 

"TESTLERİN AZLIĞI KONUSUNDA SORUMLULUK ALMIYORUM"

Testler konusunda özel sektör ile de yeni ortaklıklar kurulduğunu belirten Trump, "Bu sayede virüs için test kapasitemizi artıracağız ve hızlandıracağız. Ancak herkesin gidip test yaptırmasını istemiyoruz yalnızca belirli semptomlar varsa test yaptırım. Gelecek hafta sonuna kadar 1,4 milyon test hazır olacak, bunların 500 bini hafta başında hazır bulunacak. Bu testler belirli yerlere dağıtılacak ve bunları pazar gecesi duyuracağız." diye konuştu.

Trump, 5 milyon testin de 1 ay içinde hazır olacağını ve yol üstü test merkezleri kuracaklarını ancak bu kadar teste gerek olup olmadığı konusunda şüpheli olduğu kaydetti. 

Piyasadaki test azlığı nedeniyle sık sık eleştirilen Trump, "Ben bu konuda sorumluluk almıyorum." ifadesini kullandı.

"HERKES VİRÜS TAŞIYICISI OLABİLİR"

Önlem almanın önemini konuşması sırasında sık sık vurgulayan Trump, "Herkes virüs taşıyıcısı olabilir. Önümüzdeki 8 hafta oldukça önemli." uyarısını yaptı. 

Trump, "Herkesin test yaptırması tamamen gereksiz. Bu günler de geçecek ve biz daha da güçlü olacağız. Bu süreçten çok şey öğrendik." değerlendirmesinde bulundu. 

"BÜYÜK İHTİMALLE TEST YAPTIRACAĞIM"

Kovid-19 nedeniyle birçok öğrencinin de etkilendiğine işaret eden Trump, öğrenci kredileri üzerindeki federal hükümet faizlerinin de ikinci bir emre kadar kaldırılacağını vurguladı.

Petrol fiyatları konusunda da adım attıklarını ve fiyatlardaki düşüşü avantaja çevireceklerini kaydeden Trump, "Enerji Bakanına, ABD stratejik rezervleri için gayet iyi fiyata büyük ham petrol alınması için talimat verdim." dedi. 

Geçen hafta Florida'da bir araya geldiği Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun İletişim Sekreterinde Kovid-19 çıkması ve Bolsonaro'nun da virüs iddiaları ile gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine, "Ben endişeli değilim. Herhangi bir hastalık belirtim yok. Zaten Brezilya Devlet Başkanının da testi negatif çıkmış." dedi.

Yakın çevresindeki virüs vakaları nedeniyle test yaptırıp yaptırmayacağı tartışılan Trump, "Büyük ihtimalle virüs testi yaptıracağım. Şu anda bir program üzerine çalışıyoruz." dedi. 

OBAMA DÖNEMİNE ELEŞTİRİ

Trump, domuz gribinin patlak verdiği dönemde yönetimde olan Barack Obama dönemini de bu konuda çok geç adım atmakla suçladı.

Sık sık tokalaşmadan hoşlanmadığını söyleyen ve halka da tokalaşmama tavsiyesi veren Trump'ın basın toplantısında kendisine eşlik eden konuklarla tokalaştığı gözlerden kaçmadı.

ABD genelinde son güncellemelere göre koronavirüs taşıyan vaka sayısının 1700'ü geçtiği, ölü sayısının ise 41'e ulaştığı bildirilmişti.

TRUMP, ABD'LİLERE "ÜCRETSİZ KOVİD-19 TESTİ" İMKANI SAĞLAYAN YASA TASARISINA DESTEK VERDİ 

Öte yandan Trump, ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmasına ve ücretli hastalık izni almalarına imkan tanıyan yasa tasarısını desteklediğini duyurdu.

Trump, ABD'de etkisini artıran Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etmesinin ardından, alınan ilave önlemler hakkında Twitter üzerinden açıklama yaptı. 

Demokratların sunduğu Kovid-19'a yönelik bazı tedbirleri içeren ve bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanması planlanan yasa tasarısına ilişkin Trump, "Temsilciler Meclisindeki 6201 sayılı yasa tasarısını tamamen destekliyorum." ifadesini kullandı. 

Söz konusu tasarının ücretsiz Kovid-10 testleri, ücretli hastalık izni gibi konuları kapsadığına dikkati çeken Trump, "Hazine ve Çalışma Bakanlarına, küçük işletmelerin durumdan etkilenmemesi için esneklik sağlayan düzenlemeler hazırlamaları talimatı verdim." bilgisini paylaştı. 

DEMOKRATLAR VE CUMHURİYETÇİLERİ "EVET" OYU VERMEYE ÇAĞIRDI

Kongredeki tüm Demokrat ve Cumhuriyetçileri bu yasa tasarısına "evet" oyu vermeye çağıran Trump, "Amerikan ailelerinin sağlığını ve iyiliğini her zaman ilk sıraya koyacağım. Bu tasarının bir an önce Kongreden geçip, benim masama gelmesini ve tasarıyı imzalamayı dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

Söz konusu yasa tasarısı Temsilciler Meclisinde onaylanması durumunda Senato'da oylamaya sunulacak. 

Tasarı Kongrenin her iki kanadından da geçerse, yasalaşması için ABD Başkanı Trump'ın masasına gidecek.


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