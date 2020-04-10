Trafik sigortası ve DASK ile ilgili düzenleme | Ekonomi Haberleri

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), üye şirketlerin nisan ayından itibaren düzenlenecek Zorunlu Trafik Sigortası ve DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsilini tavsiye ediyor.

TSB'den yapılan açıklamada, birliğin üyeleriyle birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgınının getirdiği riskleri ve etkilerini yakından takip ettiği ve üzerine düşen sorumluluklar doğrultusunda gerekli adımları attığı belirtildi.

Türkiye Sigorta Birliği tarafından Cumhurbaşkanı’nın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na 7 milyon 295 bin TL destekte bulunulduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye sigorta sektörüne ve sigortalılara olumsuz yansımalarını mümkün olduğu ölçüde sınırlı düzeyde tutabilmek, sağlık çalışanlarına destek olabilmek amacıyla, tavsiye niteliğinde kararlar almış olup, bu kararlar aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Genel uygulamada DASK ve Zorunlu Trafik sigortalarında prim ödemeleri peşin veya kredi kartına genellikle 3 taksit şeklinde tahsil edilmektedir. Üye şirketlerin nisan ayından itibaren düzenlenecek Zorunlu Trafik Sigortası ve DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsili tavsiye edilmektedir.

Bankaların veya kredi kuruluşlarının kredilerini yeniden yapılandırması veya geri ödemelerin ertelenmesine yönelik aldıkları tedbirlerle uyumlu olarak, hayat sigorta şirketlerinin, bireysel kredilerle bağlantılı olarak akdedilmiş olan hayat sigortaları kapsamındaki riskler için, kredi süresinin uzadığı poliçelerde erteleme süresi boyunca teminat vermeye devam etmeleri tavsiye edilmektedir. Sigortalıların nisan ayı ve devam eden sigorta prim tahsilatlarının ek maliyet alınmadan bir ay ertelenmesi tavsiye edilmektedir. Sağlık sektöründe hizmet veren sağlık çalışanlarına destek olabilmek gayesi ile sigorta ürünlerinde prim indiriminde bulunulması tavsiye edilmektedir. Bu tavsiyeler çerçevesinde sigortacılık sektörü, ilgili tüm paydaşlar ve kamu otoritesi ile iş birliği içinde, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla, sigortalıların hak mahrumiyetlerine yol açmadan, iş sürekliliğini koruyarak faaliyetlerine devam edecektir.”

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