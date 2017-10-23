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Torba tasarı komisyonda kabul edildi

23.10.2017 - 17:09

Torba tasarının komisyon görüşmeleri sona erdi. Tasarı kabul edildi.

Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Tasarının komisyonda kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlanacak. İlk etapta 130 madde olarak sunulan torba tasarı, 127 madde olarak kabul edildi. Tasarıdan bugüne kadar 21 madde çıkarılırken, 18 yeni madde ise eklendi.

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Tasarının görüşmeleri sırasında hükümet; kamuoyunun tepkisi üzerine ücretliler için gelir vergisinin üçüncü diliminde vergi oranını yüzde 27'den yüzde 30'a çıkaran maddeyi metinden çıkarırken, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki artışları da tasarının ilk haline göre düşürdü.

Bu gelir azaltıcı adımları telafi etmek adına ise yapılan bir değişikle ilk etapta sadece finansal kuruluşlarda ancak kalıcı olarak yükseltilmesi öngörülen kurumlar vergisi, tüm kurumlar için yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarıldı. Ancak artış 2018-2020 dönemi ile sınırlandı.

Bu kalemde yapılan artış, yaklaşık 30 milyar TL'lik gelir artışı öngörülen tasarıdaki tek kalemdeki en büyük geliri oluşturuyor. Gelecek yıl bu kalemde yapılan değişiklikle 6.4 milyar TL ilave gelir öngörülüyor.


Etiketler

  • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi
  • torba tasarı
  • KHK
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