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Tofaş'tan tüm zamanların rekoru

30.07.2018 - 08:45
Tofaş'tan tüm zamanların rekoru

Tofaş, yılın ilk 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'luk artışla 9,5 milyar TL ciro elde etti. Tofaş böylelikle tüm zamanların en iyi ilk yarıyıl cirosuna ulaşmış oldu.

Tofaş, 2018 Ocak-Haziran dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yılın ilk 6 ayında net gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttırarak 9,5 milyar TL'ye çıkaran Tofaş'ın, konsolide net kârı da yüzde 21 artarak 693 milyon TL oldu. Tofaş, bu sonuçlar doğrultusunda, tüm zamanların en yüksek 6 aylık finansal değerlerine ulaşmış oldu.

Tofaş ilk 6 aylık dönemde 175 bin adetlik üretimle Türkiye otomotiv sanayisinin toplam üretiminin yüzde 21’ini gerçekleştirdi. Toplam üretimin 84 bin adedini Fiat Egea oluşturdu. İlk yarıyılda ürettiği araçların 140 bin adedini ihraç eden Tofaş, toplam Türkiye ihracatının da yüzde 20'sini tek başına gerçekleştirdi.

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"TOPLAM OTOMOTİV ÜRETİM VE İHRACATININ 5’TE 1’İ TOFAŞ’TAN"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, Tofaş'ın 50. yılını kutladıkları 2018 yılına güçlü bir giriş yaptıklarını belirterek, "Bu yıl da sene başında ortaya koyduğumuz hedeflere paralel bir şekilde, önemli üretim ve ihracat adetlerine ulaşarak ülkemiz otomotiv sanayisinin üretim ve ihracatının yaklaşık 5’te 1’ini gerçekleştirme başarısını gösterdik. İlk 6 ayda yarattığımız dış ticaret fazlası 713 milyon dolara ulaştı. Ar-Ge, üretim ve ihracat faaliyetlerimiz, sağladığımız dış ticaret fazlası ve istihdam ile ülke ekonomisine değer yaratmayı sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Eroldu, başarılı performanslarını devam ettirdiklerini kaydederek, 9,5 milyar lira ile bugüne kadarki en yüksek ilk yarıyıl ciro değerine ulaştıklarını vurguladı.

Yılın ilk yarısında iç pazarda 40,5 bin adet perakende satışı gerçekleştirdiklerini aktaran Eroldu, şunları kaydetti:

"İç pazarda hissedilen daralmaya rağmen temsil etmekte olduğumuz markalarla pazar payımız, beklentilerimiz doğrultusunda yüzde 11,5 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde Fiat Egea tek başına yüzde 6,6 pazar payı ile başarılı performansını devam ettirdi. Geçtiğimiz ilk çeyrekte Egea Hatchback ve Station Wagon modellerinin yurt dışı pazarlardaki lansmanlarının yarattığı baz etkisi ve bu yıl iç pazardaki daralma paralelinde üretim ve ihracat rakamlarımız, geçtiğimiz yıl aynı döneme oranla üretimde yüzde 11,9, ihracatta ise yüzde 8,9 altında gerçekleşti. Yılın ikinci yarısında pazarın daha hareketli olacağını öngörüyoruz. Türkiye otomotiv endüstrisinin en güçlü firmalarından birisi olarak ülkemize yatırım yapmaya, sanayimizi ileriye taşımaya ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Başarımızın sürdürülebilirliği için Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynağımıza yatırımlarımızı sürdüreceğiz."


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