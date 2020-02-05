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Tofaş 2019 kârını açıkladı

05.02.2020 - 10:37
Tofaş 2019 kârını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Tofaş'ın 2019 kârı yüzde 11.4 artışla 1.5 milyar TL olurken; son çeyrekte hızlanan satışlar yılı yüzde 2 artıda kapattı.

Tofaş'ın net kârı, azalan ihracat gelirlerine karşılık son çeyrekte güçlenen iç satışların desteğiyle geçen yılın tamamında yüzde 11.4 artışla 1.5 milyar lira oldu. Şirketin dün akşam KAP'a açıkladığı yıl sonu bilançosuna göre satış gelirleri yüzde 2 artışla 18.9 milyar liraya çıkarak yatay bir görünüm arz etti.

Satış kırılımına bakıldığında kârlılığı daha yüksek olan yurt içi satışlar yüzde 26 artışla 5.4 milyar liraya çıkarken, yurt dışı satışlar yüzde 8 düşüşle 13.3 milyar lira oldu. Yurt içi satışlar son çeyrekte yüzde 84 artış kaydetti.

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Tofaş'ın dördüncü çeyrek net kârı yüzde 38 artışla 450.5 milyon lira olurken, dördüncü çeyrek satış gelirleri de yüzde 14.4 artışla 5.5 liraya yükseldi.

Şirket bilançosuyla beraber yayımladığı 2020 tahminlerinde yurt içi pazarın 560 bin-600 bin adet, ihracatının 170 bin-190 bin adet olacağı tahmininde bulundu. Üretim tahmini ise 240 bin-265 bin adet aralığında gerçekleşti.

Tofaş geçen yıl 107 milyon Euro olan toplam yatırımların 250 milyon Euro'ya yükseleceğini öngördü.


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