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TMSF'den döviz hamlesi

08.06.2018 - 12:41 | Son Güncelleme :
TMSF'den döviz hamlesi

TMSF, haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1.6 milyar TL'ye karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını Türk Lirası'na çevireceğini bildirdi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinde istikrarın korunması ve belirlenen makroekonomik hedeflere daha sağlam adımlarla ulaşılabilmesi için ülke parasına duyulan güvenin büyük önem arz ettiği vurgulandı.

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Son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların ekonomik bir temelinin olmadığının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin finansal istikrarına katkı yapan en önemli ve öncü kurumlardan biri olan TMSF, bu bilinçle ve Türk lirasına duyduğu güvenin de etkisiyle bankalarda bulunan mevduat sigortacılığı rezervi içerisindeki döviz cinsinden varlıklarını Türk lirasına çevirme kararı almıştır. Alınan karar kapsamında kurumumuz, haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1,6 milyar liraya karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını Türk lirasına çevirecektir." 


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