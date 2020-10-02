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TMSF 2 şirketi satışa çıkardı

02.10.2020 - 10:23
TMSF 2 şirketi satışa çıkardı | Ekonomi Haberleri

TMSF, Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'ye ait Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan tarlalarını ve Çukurova Sanayi İşletmeleri TAŞ'ye ait Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan iplik fabrikası ve arsası ile bir kira sözleşmesini satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'nin borcundan dolayı haczedilen gayrimenkullerinden oluşturulan Çukurova Seyhan Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Adana'nın Seyhan İlçesi'nde kayıtlı 10 bin 71 metrekare alanlı tarla nitelikli taşınmazdan oluşuyor.

Muhammen bedeli 11 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

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İhale, 3 Kasım saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

TMSF, ÇUKUROVA TARSUS GAYRİMENKULLERİ'Nİ SATIŞA ÇIKARDI

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Çukurova Sanayi İşletmeleri TAŞ'nin borcundan dolayı haczedilen gayrimenkullerinden oluşturulan Çukurova Tarsus Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Mersin'in Tarsus ilçesi'nde kayıtlı 208 bin 229 metrekare alanlı iplik fabrikası ve arsası nitelikli gayrimenkul ile Çukurova Sanayi İşletmeleri TAŞ ile İnterdepo Uluslararası Antrepo İşletmeciliği AŞ arasında akdedilen kira sözleşmesinden oluşuyor.

Muhammen bedeli 100 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 3 Kasım saat 11.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.


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