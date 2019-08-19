TMSF 1 şirketi satışa çıkardı | Ekonomi Haberleri

TMSF, Adularya Enerji'yi 1.1 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Adularya Enerji'yi 1.1 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkardı. TMSF, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Adularya Enerji'ye kayyım olarak atanmıştı.

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TMSF'den yapılan açıklamada, Fon Kurulu kararı ile Adularya Enerji'nin satışına karar verildiği belirtilerek; ihalenin 21 Ağustos'ta gerçekleştirileceği, muhammen bedelin ise 1.1 milyar lira olduğu ifade edildi. Açıklamaya göre, ihale kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek.