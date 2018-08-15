"TL'deki değer kaybı faaliyetlerimizi etkilemeyecek"

Burgan Bank CEO'su Eduardo Eguren, son dönemde TL'de yaşanan değer kayıplarının şu ana kadar bankanın kârlılığına önemli bir etki yapmadığını söyledi.

Kuveytli Burgan Bank, TL'nin son dönemdeki değer kaybından dolayı, şimdiye kadar kârlılığına önemli bir etki görmediklerini açıkladı. Reuters'da yer alan habere göre; banka, Türkiye'deki iştirakinin sermayesine yaptığı yatırımı tam olarak koruma kararının, kur dalgalanmalarından korunmasını sağladığını belirtti.

Burgan Bank CEO'su Eduardo Eguren, "Türkiye'de uzun vadeli olarak varız... Türkiye'deki marjlarımız sağlıklıdır; likiditemiz sağlam seviyelerde ve Türkiye önemli döviz pozisyonlarımız yok" dedi.

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