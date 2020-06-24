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TİM Başkanı Gülle: İhracatımız ciddi bir artış yakaladı

24.06.2020 - 11:27
TİM Başkanı Gülle: İhracatımız ciddi bir artış yakaladı | Ekonomi Haberleri

TİM Başkanı Gülle, "Bugün itibarıyla, Haziran ayının 23'üncü gününe kadar olan ihracatımız 9,1 milyar dolara ulaşarak, yüzde 34,3 gibi ciddi bir artış yakaladı" şeklinde belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Nisan ayında ihracata kullanılan kredilerin oranı yüzde 69’luk artışla 196 milyar TL seviyesine ulaştı" şeklinde belirtirken; "Bugün itibarıyla, Haziran ayının 23'üncü gününe kadar olan ihracatımız 9,1 milyar dolara ulaşarak, yüzde 34,3 gibi ciddi bir artış yakaladı" dedi.

 


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