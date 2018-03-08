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"Ticaret savaşı olursa gereken cevabı veririz"

08.03.2018 - 09:42

Çin Dışişleri Bakanı Vang, "Ticaret savaşı olması durumunda gereken cevabı veririz” dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kuzey Kore ile ABD’ye bir an önce görüşme çağrısı yaparken, Çin ile ABD arasında "ticaret savaşı" çıkması durumunda gereken cevabı vereceklerini söyledi.

Çin Ulusal Halk Kongresi Genel Kurulu çerçevesinde Pekin’deki Medya Merkezi binasında basın toplantısı düzenleyen Vang Yi, Kuzey Kore ile Güney Kore’nin mevcut sorunun çözülmesi için gösterdiği çabaları sonuna kadar desteklediklerini belirterek, "ABD ile Kuzey Kore'yi bir an önce görüşerek diyalog kurmaya çağırıyoruz.” dedi. 

Vang, tüm tarafların Yarımada'daki nükleer sorunu çözmek için istekli olduğu kritik bir döneme girildiğine dikkati çekerek, bölgedeki sorunun çözümü için diyalog ve müzakerenin devamını sağlamak adına gerekli tüm ikili ve çoklu temasların bir an önce sağlanmasının önemini vurguladı.

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"TİCARET SAVAŞINA SARILMAK YANLIŞ BİR REÇETE”

Vang, ABD ile Çin arasında olası bir ticaret savaşına da değinerek, böyle bir durumda herkesin zarar göreceğini ve Pekin yönetiminin zamanı geldiğinde uygun cevabı vereceğini ifade etti.

Ticaret savaşının sorunları çözmek için doğru bir yol olmadığını savunan Vang, "Özellikle bugünün küreselleşen dünyasında ticaret savaşına sarılmak yanlış bir reçete.” dedi.

Dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ve Çin’in sadece kendi halkları için değil dünyanın geri kalanı için de sorumluluğu bulunduğuna işaret eden Vang, etkili ve yapıcı diyalog kurarak sorunlara karşılıklı çıkarlara uygun ve kazan-kazan çözümüyle yanıt aramaları gerektiğinin altını çizdi.

"YABANCI GÜÇLER GÜNEY ÇİN DENİZİ’NDE SUYU BULANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Güney Çin Denizi konusunda barış ve istikrarı korumak için kararlı olduklarını dile getiren Vang, bölgede barış ve istikrarın sağlanması nedeniyle bazı dış güçlerin bundan rahatsız olduğunu ve suyu bulandırmaya çalıştığını söyledi.

Güney Çin Denizi’nin barış ve istikrarını korumak konusunda sarsılmaz bir kararlılığa sahip olduklarını belirten Vang, bölgeyi kontrol etmelerinin tarihi, ulusal ve uluslararası sorumluklardan kaynaklandığını kaydetti. 

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Güney Çin Denizi'nde bir fırsat yakalandığını, Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) ülkelerinin fikir birliğine ulaştığına dikkati çekerek, tarafların Güney Çin Denizi'nin bazı normlar şekillendirerek, bölgenin güvenliğini sağlamak için birlikte çalışma konusunda istekli olduğunu bildirdi. 


Etiketler

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