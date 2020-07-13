‹ Önceki Haber Ekonomistler sanayi üretimi verisini değerlendirdi Ekonomistler sanayi üretimi verisini değerlendirdi Sonraki Haber › Merkez Bankası Beklenti Anketi açıklandı Merkez Bankası Beklenti Anketi açıklandı

THY yurt dışı uçuş sayısını arttıracak

13.07.2020 - 15:20
THY yurt dışı uçuş sayısını arttıracak | Ekonomi Haberleri

Korona Virüs nedeniyle uçuşlarını askıya alan Türk Hava Yolları Ağustos ayında uçuşlarını artırıyor. Türk Hava Yolları'nın Ağustos ayı uçuş takvimi de belli oldu. THY, 1 Ağustos itibariyle Rusya, Irak, Suudi Arabistan, Hindistan, Güney Afrika ve Dubai'ye uçuşlara başlayacak.

THY'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleriyle yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

Açıklamada, 21 Mart 2020 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki biletlemeler için sınırsız değişiklik yapabileceği de duyuruldu.

THY açıklamasında, 11 Haziran'da yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak başlatan THY'nin, 1 Ağustos itibarıyla İran'da Şiraz, Tebriz, Irak'ta Bağdat, Erbil ve Süleymaniye, Kuveyt, Abu Dabi, Dubai, Suudi Arabistan'da Riyad, Damman ve Cidde, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, Kırgızistan Bişkek, Özbekistan Taşkent, Cezayir'de Konstantin ve Vahran, Mısır'da İskenderiye, Hurgada ve Sarm-El-Seyh, Tunus, Kemarun'da Douala ve Yaounde, Kenya'da Nairobi, Gana'da Akra, Güney Afrika'da Cape Town ve Johannesburg, Tanzanya'da Darrüsselam ve Zanzibar'a uçuşlarına başlamayı planlandığı kaydedildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
118.399 Değişim: 3,13% Hacim : 20.230 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 116.126 13.07.2020 Yüksek 118.399
Açılış: 116.262
6,8607 Değişim: -0,01%
Düşük 6,8452 13.07.2020 Yüksek 6,8729
Açılış: 6,8612
7,7878 Değişim: 0,34%
Düşük 7,7554 13.07.2020 Yüksek 7,8184
Açılış: 7,7611
397,72 Değişim: 0,19%
Düşük 396,00 13.07.2020 Yüksek 400,40
Açılış: 396,96
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.