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THY yolcu sayısını artırmada Avrupa’da 1. dünyada 4. oldu

05.02.2020 - 16:42
THY yolcu sayısını artırmada Avrupa’da 1. dünyada 4. oldu | Ekonomi Haberleri

TÜRK Hava Yolları (THY), ULUSLARARASI Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından açıklanan Aralık ayı verilerine göre yolcu sayısı artışı bakımından Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 4’üncü havayolu şirketi oldu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, uçuş ağını her geçen gün genişleten ve hizmet kalitesini artıran bayrak taşıyıcının Aralık ayında önemli bir başarıya imza attığı belirtildi.

Yolcu sayısını 2018 yılının Aralık ayına göre yüzde 7,1 artıran THY’nin, taşınan yolcu sayısı rakamlarına göre ise dünyada en fazla yolcu taşıyan 14’üncü havayolu şirketi olduğu bildirildi.

DIŞTAN DIŞA TRANSFER YOLCU SAYISI YÜZDE 10,8 ARTTI

THY’nin 2019 yılı Aralık ayı verilerine göre dıştan dışa transfer yolcu sayısında da önemli bir artış yaşandığı, açıklanan rakamlara göre yılın son ayında 2 milyon 132 bin yolcunun İstanbul’dan aktarmalı olarak 125 ülkeye ulaştırıldığı kaydedildi. THY’nin bir önceki yılın aynı ayına göre çift haneli büyüme başarısı sergilediğinin vurgulandığı açıklamada Aralık ayında yüzde 6,9 oranında artan toplam transfer yolcu sayısının tüm yolcu sayısı içindeki oranının ise yüzde 49,5’e çıktığı aktarıldı.

"2019 YILINI BU GİBİ GÜZEL VERİLER İLE GERİDE BIRAKTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Açıklamada, ICAO’nun açıkladığı rakamlara ilişkin THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’nın görüşlerine yer verildi.

Aycı, "Bir hayalimiz, bir hedefimiz var. Ülkemizin en değerli markası Türk Hava Yolları’nı küresel havacılığın zirvesine taşımak için çaba harcıyoruz. Dünya havacılığını ve şirketimizi önemli derecede olumsuz etkileyen gelişmelerin yaşandığı 2019 yılını bu gibi güzel veriler ile geride bıraktığımız için mutluyuz. Operasyonlarımızda değerlendiremediğimiz 24 uçağa rağmen yolcu sayımızı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artırmış olmamız önemli bir başarı. Yeni yılda AnadoluJet markamızın yurt dışı açılımı, ülkemizin turizm merkezlerinden direkt gerçekleştireceğimiz uçuşlar ve ayrıcalıklı hizmetimiz ile bu rakamları daha da yukarılara çıkaracağız. Aralık ayında yalnızca tarifeli yolcu seferlerimizle değil hava kargo operasyonlarımızda da başarılı bir performans sergiledik. Rüzgarın tersten estiği ve küçülmenin yaşandığı hava kargo pazarında Turkish Cargo markamız ile büyümeyi sürdürdük. Ülkemizin jeopolitik konumunun bize sağladığı avantaj ile dünya ticaret ağının ana taşıyıcılarından olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.


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