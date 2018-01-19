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THY Teknik ile Onur Air anlaştı

19.01.2018 - 10:41

Onur Air filosundaki Airbus A330 tipi uçakların ve komponentlerinin bakımı ile ikame yedek parça desteğinin THY Teknik AŞ tarafından verilmesine ilişkin sözleşme imzalandı.

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ ile Onur Air, komponent bakım ve yedek parça desteği anlaşması yaptı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Onur Air filosundaki Airbus A330 tipi uçakların ve komponentlerinin bakımı ile ikame yedek parça desteğini içeren, 2023 yılına kadar geçerli olacak sözleşme imzalandı. Anlaşma kapsamında sağlanacak parçalar Hava Taşıyıcıları Birliği (ATA) bölüm listesi esaslı olarak, hizmetler THY Teknik AŞ'nin İstanbul'daki merkezinden ve dünya genelindeki operasyon noktalarından sağlanacak.

Bakımı yapılacak parçalar ise THY Teknik AŞ'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki bölgenin en büyük bakım onarım tesislerinde işlem görecek. Bu sözleşme ile taraflar arasındaki güçlü iş birliği daha da pekiştirilmiş ve Türkiye'nin küresel havacılıktaki gelişimine katkı sağlayacak önemli bir dayanışmaya imza atıldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman, Onur Air ailesine "A330" filosu, komponent bakımı ve yedek parça desteği konusunda kendilerine güvendikleri için teşekkür ederek, "THY Teknik AŞ dünya üzerinde 3 kıtada 700'den fazla uçağa teknik destek sağlayan büyük bir markadır." ifadelerini kullandı.

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun ise uçaklarını alanında dünya markası olan THY Teknik'e emanet ettikleri için mutlu olduğunu kaydederek, "Bu anlaşma sayesinde gözümüz arkada kalmıyor. Türk Hava Yolları Teknik AŞ'nin dünya standartlarındaki hizmetlerine güveniyoruz. Dünyada en büyük 'A330' işleticisi olan THY'ye hizmet sunan bakım merkezinden hizmet alıyor olmak bizi daima mutlu edecek." değerlendirmesini yaptı.

Tosun, THY Teknik AŞ'nin sunulan hizmetlerinin Onur Air’in "A330" operasyonu için en ideal çözüm olması nedeniyle tercih ettiklerini kaydetti. 


Etiketler

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  • THY Teknik
  • Onur Air
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