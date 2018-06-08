THY mayıs ayında yolcu sayısını artırdı

THY'nin mayıs ayında yolcu sayısı yüzde 3.6 arttı, doluluk oranı 1 puan yükseldi.

THY'nin yolcu sayısı Mayıs'ta geçen yıl aynı aya göre yüzde 3.6 artışla 6.1 milyon oldu. Şirketin KAP'a bildirdiği trafik verilerine göre; yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 1.9, dış hatlarda yüzde 4.9 olarak gerçekleşti.

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Yolcu doluluk oranı Mayıs'ta 1 puan artışla yüzde 78.6 olurken; dış hat seferlerde doluluk oranı 1.7 puanlık artış gösterdi.

THY'nin Ocak-Mayıs döneminde ise yolcu sayısı yüzde 19.4 artışla 29.3 milyon; doluluk oranı da 4.7 puan artışla yüzde 80.7 oldu.

Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 21.6, dış hatlarda yüzde 17.7 olarak gerçekleşti.