THY haziran-eylül için uçuş taslağı hazırladı | Ekonomi Haberleri

Koronavirüs salgınına bağlı seyahat sınırlamaları nedeniyle tüm seferlerini durduran THY, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan uçuş planlama taslağı hazırladı.

Reuters’ta yer alan habere göre nisan tarihli taslak plana göre iç hat ve dış hat uçuşlarını haziranda başlatmayı planlayan THY, yurtiçinde tüm meydanlara uçmaya devam edecek. Ancak ilk etapta normal durumda planlı seferleri yüzde 60 oranında icra edecek. THY, dış hat uçuşlarını ise hazirandan eylüle kadar kademeli olarak artıracak.

REVİZYON OLABİLİR

Buna göre THY haziranda 19 ülkeye 22 noktada haftalık 75 frekans, temmuzda 74 ülke ve 103 noktada haftalık 572 frekans, ağustosta 98 ülke ve 160 noktada haftalık 937 frekans, eylülde ise 99 ülke ve 166 noktada haftalık 989 frekans planlıyor. THY’den Reuters’a yapılan açıklamada, söz konusu planlamanın bir taslak olduğu ve gelişmelere bağlı olarak revizyonlara tabi olabileceği belirtildi. Revizyonlarda, herhangi bir uçuş noktasında pandeminin seyir şiddeti, uçulacak ülkenin sınırlarını açıp açmaması, getireceği uçuş/frekans sınırlamaları ve talep gibi unsurlar belirleyici olacak. THY, koronavirüs salgını nedeniyle yolcu uçuşlarını 28 Mayıs’a kadar durdurmuştu.

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