‹ Önceki Haber Volkswagen'den Manisa'da konut talebi Volkswagen'den Manisa'da konut talebi

Thomas Cook mağduriyetiyle ilgili kredi başvuruları başladı

04.10.2019 - 16:31
Thomas Cook mağduriyetiyle ilgili kredi başvuruları başladı | Ekonomi Haberleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama tesisi işletmelerine yönelik kredi destek paketi için başvuruları almaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, iflas eden İngiliz tur şirketi Thomas Cook'tan doğacak mağduriyetin önlenmesi için hazırlanan kredi destek paketine başvuruları almaya başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz Tur Operatörü Thomas Cook'un 23 Eylül itibarıyla iflas ettiğini duyurduğu hatırlatıldı.

Türkiye'deki konaklama tesisi işletmelerine yönelik kredi destek paketi başvurularının bugün alınmaya başlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kredi Destek Paketinden yararlanmak isteyenlerin, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte en geç 18 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir."

Gerekli belge ve formlara Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sayfasından ulaşılabilecek.


Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.591 Değişim: 0,78% Hacim : 6.747 Mio.TL Son veri saati : 17:11
Düşük 102.784 04.10.2019 Yüksek 103.875
Açılış: 102.784
5,6972 Değişim: 0,04%
Düşük 5,6857 04.10.2019 Yüksek 5,7130
Açılış: 5,6948
6,2486 Değişim: -0,02%
Düşük 6,2383 04.10.2019 Yüksek 6,2697
Açılış: 6,2498
275,37 Değişim: -0,09%
Düşük 273,71 04.10.2019 Yüksek 277,29
Açılış: 275,63
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.