‹ Önceki Haber Dev seyahat şirketi Almanya'da da iflas istedi Dev seyahat şirketi Almanya'da da iflas istedi Sonraki Haber › Bakan Varank: İyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz Bakan Varank: İyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz

Tesla CEO'su Musk'tan 'Tesla' açıklaması

25.09.2019 - 13:31
Tesla CEO'su Musk'tan 'Tesla' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Tesla CEO'su Musk, 2020 başında Tesla'nın Doğu Avrupa'ya kadar genişlemesini umduğunu belirtti.

Tesla CEO'su Elon Musk, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Slovakya, Hırvatistan, Sırbistan ve daha pek çok Doğu Avrupa ülkesinde önümüzdeki yılın başında kendimize yer bulmayı umuyoruz" dedi.

##$HABER_1457587$##

Firma, Model 3'ün Avrupa'ya teslimini 2019'un Şubat ayında gerçekleştirmişti. Model 3, Hollanda'da 10 bin aracın satılması ile birlikte 2019 yılında ülkede en çok satılan araç oldu.

Yakın zaman önce Çin'de "büyük bir mühendis ekibi" kuracağını da vurgulayan Musk, "Eğer orijinal mühendislik desteklenirse, Çin’deki ekibimize çok önemli mühendisler katılacak" dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.618 Değişim: 0,76% Hacim : 7.330 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.556 25.09.2019 Yüksek 102.618
Açılış: 101.696
5,6871 Değişim: -0,13%
Düşük 5,6774 25.09.2019 Yüksek 5,7121
Açılış: 5,6945
6,2315 Değişim: -0,78%
Düşük 6,2262 25.09.2019 Yüksek 6,2906
Açılış: 6,2808
277,04 Değişim: -1,28%
Düşük 276,75 25.09.2019 Yüksek 281,33
Açılış: 280,63
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.