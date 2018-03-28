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"Tesla 4 aya iflas eder"

28.03.2018 - 13:16
"Tesla 4 aya iflas eder"

Çılgın girişimci Elon Musk'ın en önemli işlerinden biri olan Tesla kimilerince beğeni ile takip edilirken, bazı isimler de Tesla projesinin sürdürülebilir olmadığına dikkat çekiyor.

Yaptığı sıra dışı girişimlerle dikkat çeken Elon Musk, Tesla projesiyle son dönemde sert eleştirilerin hedefi haline geldi. Bu sert eleştirilerden birisi de hedge fon yöneticisi John Thompson'dan geldi. "Kariyerimde bu kadar absürt bir şey görmedim diyen Thompson "Elon Musk, şapkadan tavşan çıkarmadığısürece Tesla dört ay içinde iflas edecektir" ifadelerini kullandı.

Marketwatch'ta yer alan habere göre; şirketlerin eninde sonunda kar açıklamak zorunda olduğunu söyleyen Thompson, Tesla'da olup biteni daha önce hiç görmediğini belirtti.

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Thompson müşterilerine gönderdiği notlarda Tesla'nın iflasın kıyısında olduğunu ifade etti. 

Şirketin Ford'un piyasa değerini ikiye katladığına dikkat çeken Thompson buna karşın Ford'un geçen yıl 6 milyon araba ürettiğini ve 7,6 milyar dolar kar açıkladığını, Tesla'nın ise 100 bin araba üretip 2 milyar dolar zarar yazdığını söyledi. 


Etiketler

  • Tesla
  • Elon Musk
  • John Thompson
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