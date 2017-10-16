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Temmuz döneminde işsizlik yüzde 10.7 oldu

16.10.2017 - 10:29

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı temmuz döneminde yüzde 10.7 oldu. Haziran döneminde işsizlik yüzde 10.2 idi. Geçen yıl temmuzda ise işsizlik oranı yine yüzde 10.7 seviyesindeydi. Temmuz 2017 döneminde işgücüne rekor katılım oldu. İşgücü 32 milyon 200 bin ile tarihi rekorunu kırarken geçen yıl temmuza göre 1 milyon 122 bin yeni iş yaratıldı. İşsiz sayısı da geçen yıla göre 119 bin kişi artarak 3 milyon 443 bin kişiye ulaştı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 119 bin kişi artarak 3 milyon 443 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde10,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı da değişim göstermeyerek yüzde 13 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile yüzde 21,1 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,1 puanlık azalış ile yüzde 10,9 olarak gerçekleşti. 

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 122 bin kişi artarak 28 milyon 758 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile %48 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 294 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 827 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20,9’u tarım, yüzde 18,6’sı sanayi, yüzde 7,6’sı inşaat, yüzde 52,8’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,2 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı 0,1 puan azaldı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2017 yılı Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 239 bin kişi artarak 32 milyon 200 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1 puan artarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,7 puanlık artışla yüzde 73,5, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla yüzde 34,3 olarak gerçekleşti.


Etiketler

  • İşsizlik
  • işgücü piyasası
  • istihdam oranı
  • istatistik kurumu
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