‹ Önceki Haber Borsadaki şirketlerin 2017 kârı ne kadar oldu? Borsadaki şirketlerin 2017 kârı ne kadar oldu?

Teknoloji devlerine yüzde 3 vergi

16.03.2018 - 11:37

Avrupa Birliği, ABD merkezli büyük teknoloji şirketlerine cirolarının yüzde 3'ü oranında vergi getirmeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu tarafından hazırlanan yasa taslağına göre, Google, Apple ve Facebook gibi ABD merkezli büyük dijital şirketler Avrupa Birliği'nde elde ettikleri cironun yüzde 3'ü oranda vergi ödeyecekler.

Basına daha önce gelen bilgilerde AB Komisyonu'nun dijital şirketlere cirolarının yüzde 1 ila 5'i arasında bir vergi üzerinde çalıştığı ifade ediliyordu.

Komisyon tarafından hazırlanan taslak, AB hükümetleri ve Avrupa Parlamentosu'ndan onay aldığı takdirde, yüzde 3 vergi dünya genelinde yıllık ciroları 750 milyon euronun üzerinde ve AB'de vergilendirilebilir ciroları 50 milyon euronun üzerinde olan şirketlere uygulanacak.


Etiketler

  • Facebook
  • Apple
  • google
  • AB Komisyonu
‹ Önceki Haber Borsadaki şirketlerin 2017 kârı ne kadar oldu? Borsadaki şirketlerin 2017 kârı ne kadar oldu?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
117.193 Değişim: -0,01% Hacim : 2.202 Mio.TL Son veri saati : 14:03
Düşük 116.876 16.03.2018 Yüksek 117.853
Açılış: 117.611
3,9155 Değişim: 0,51%
Düşük 3,8932 16.03.2018 Yüksek 3,9196
Açılış: 3,89565
4,8271 Değişim: 0,61%
Düşük 4,7920 16.03.2018 Yüksek 4,8315
Açılış: 4,79785
166,28 Değişim: 0,85%
Düşük 164,73 16.03.2018 Yüksek 166,43
Açılış: 164,89
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.