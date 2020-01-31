‹ Önceki Haber Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek Sonraki Haber › 2019 yılı dış ticaret verileri açıklandı 2019 yılı dış ticaret verileri açıklandı

Tediye ödemeleri bugün başlıyor

31.01.2020 - 09:57
Tediye ödemeleri bugün başlıyor | Ekonomi Haberleri

Bakan Selçuk, “Kamu işçilerimize bugün, yeraltında çalışan maden işçilerimize 23 Aralık’ta ilave tediye ödeyeceğiz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı kararı ile resmi gazete yayımlanan kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, “Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, 31 Ocak 2020 tarihinde yani bugün ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs 2020 tarihinde hesaplara yatırılacak.” dedi. 

Yeraltı maden işçilerine bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23 Aralık 2020 tarihinde ödeneceğini belirten Zehra Zümrüt Selçuk, “Bizler alın terinin, emeğin değerini bilen bir milletin evlatlarıyız. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye’mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
119.536 Değişim: -0,26% Hacim : 2.823 Mio.TL Son veri saati : 10:55
Düşük 119.306 31.01.2020 Yüksek 120.318
Açılış: 120.096
5,9776 Değişim: 0,03%
Düşük 5,9643 31.01.2020 Yüksek 5,9855
Açılış: 5,9759
6,5943 Değişim: -0,05%
Düşük 6,5781 31.01.2020 Yüksek 6,6003
Açılış: 6,5973
303,01 Değişim: 0,00%
Düşük 301,88 31.01.2020 Yüksek 303,07
Açılış: 303,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.